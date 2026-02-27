sexta-feira, 27/02/2026

Funsat oferta 1.338 vagas de emprego nesta sexta-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta sexta-feira (27), o total de 1.338 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem 124 profissões e são resultado da oferta de contratações anunciadas por 142 empresas parceiras. 

Para se candidatar, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado no sistema da Funsat. 

Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para açougueiro (6 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (17 postos), alimentador de linha de produção (40 postos), auxiliar de limpeza (123 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (62 postos), oficial de manutenção (15 postos), operador de Telemarketing Ativo (50 postos) ou também 61 vagas para repositor em supermercados. 

Do total de vagas, 906 são destinadas ao chamado “perfil aberto”, que não exige experiência prévia. Nessa modalidade, são para atendente de lojas e mercados (5), engenheiro civil (8), leiturista (10), padeiro (4), pedreiro (7), servente de obras (4) ou ainda quatro vagas para vendedor interno. 

Há 92 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, entre elas, auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de linha de produção (1) e porteiro (1). Também há vagas para trabalho temporário, sendo para as funções de garçom (10) e encarregado de obras (1). 

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas. 

CATEGORIAS:
DESTAQUE_TEXTO

Últimas Notícias

Mais notícias

Bicheiro foragido há mais de 20 anos é preso no RJ

Milton - 0
Adilsinho, foragido há mais de 20 anos, foi capturado em Cabo Frio após operação da Polícia Civil e Federal O bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho,...
Leia mais

Tereza Cristina lança Instituto Diálogos com apoio de oito empresas

Milton - 0
Senadora por MS será presidente do Conselho de Administração A senadora por Mato Grosso do Sul Tereza Cristina (PP) lançou nesta quarta-feira (25) o Instituto...
Leia mais

Homens são presos por furto de fios de cobre

Milton - 0
Fios de cobre e equipamentos ilícitos são apreendidos; suspeitos estão detidos e podem ter prisão preventiva decretada Dois homens foram presos por furtar fios de...
Leia mais

PONTA PORÃ: Prefeitura prorroga prazo para participação de apoiadores na inauguração do PTIn e CEIMPP

ANELISE PEREIRA - 0
O prazo para que empresas e instituições participem, como patrocinadoras ou apoiadoras, do evento oficial de inauguração do Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia