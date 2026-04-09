Foragido é capturado em motel após fugir da DEAM

Homem escapou durante registro de ocorrência e foi localizado horas depois com apoio policial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Companheira é investigada por possível auxílio na fuga

Um foragido da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) foi recapturado nesta quinta-feira (9), em Campo Grande, após protagonizar uma fuga ao escapar por uma janela durante o registro de ocorrência de violência doméstica. Marcos Felipe Azuaga de Lima aproveitou um momento de descuido na custódia para deixar o prédio, sofrendo escoriações nos braços e joelhos ao transpor a estrutura. Equipes da Força Tática da 10ª CIPM e do 10º BPM iniciaram buscas imediatas e, após levantamentos, descobriram que o suspeito contou com apoio da companheira para se esconder.

O casal foi localizado em um motel da região, onde a recepção confirmou a estadia no quarto 10. Durante a abordagem, o homem estava sem pertences e a mulher portava um celular, sendo ambos algemados para evitar nova tentativa de fuga. Eles foram encaminhados à delegacia, e o suspeito deve responder também pela evasão, enquanto a conduta da companheira será investigada por possível favorecimento.

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