Funsat oferece 1.857 vagas nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1.857 vagas nesta quarta-feira (2). As ofertas de contratações são relativas a 168 profissões cadastrados por 203 empresas de Campo Grande. As entrevistas de emprego estão disponíveis para esta semana.

As vagas do quadro geral são para: açougueiro (13 postos), alinhador de pneus (2 postos), analista ambiental (1 posto), apontador em obras (1 posto), atendente de lanchonete (52 postos), auxiliar de cozinha (29 postos), auxiliar de limpeza (133 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (158 postos), carpinteiro (95 postos), fiscal de prevenção de perdas (10 postos), motorista carreteiro (32 postos), operador de caixa (169 postos), operador de empilhadeira (5 postos, entre outras oportunidades.

O expediente do dia, aponta ainda 1.187 vagas de “perfil aberto”, nas quais a experiência prévia não é um pré-requisito exigido. Destaques nas triagens de auxiliar administrativo (5 postos), auxiliar de topógrafo (1 posto), cuidador de idosos (4 postos), organizador de eventos (3 postos), repositor em supermercados (171 postos), servente de limpeza (20 postos), servente de obras (52 postos), trabalhador na suinocultura (4 postos), além de três anúncios para vendedor interno, com esta condição.

A Fundação oferece também, com exclusividade ao público PCD (Pessoa com Deficiência), 20 seleções ativas. Relação que inclui na modalidade buscas por operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), assistente administrativo (3), repositor de mercadorias (2).

Localizada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, a Funsat atende o público no horário das 7h às 17h, sem intervalo de almoço na sua Agência de Intermediação. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramais 5800 ou 5829, também pelo portal oficial da Prefeitura de Campo Grande.