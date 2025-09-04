Funsat abre curso noturno gratuito de português para estrangeiros em parceria com a UEMS

Por meio de parceria firmada entre a Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), a Escola Funsat iniciou um curso gratuito de Língua Portuguesa voltado exclusivamente para estrangeiros. A turma conta com 15 alunos já matriculados, com outras 10 vagas ainda disponíveis.

A capacitação terá carga horária de 60 horas, dividida em 12 encontros, sempre às quartas-feiras, no período noturno (das 19h às 22h), no 1º andar do prédio da Funsat. As aulas começaram nesta quarta-feira (3) e seguem até o dia 19 de novembro.

O convênio foi formalizado durante a cerimônia de entrega de certificações do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), realizada em 21 de agosto. A ação integra a continuidade dos trabalhos da Funsat após a conclusão do Ciclo de Palestras 2025, voltado a beneficiários e temas como legislação sobre vínculos com o Poder Público e orientações para o crescimento profissional.

“Certamente, para eles será de grande valia essa ambientação no nosso idioma. O aprendizado contribui tanto para a colocação no mercado de trabalho quanto para a adaptação à cidade. E para nós, da Funsat, é uma satisfação enorme exercer esse apoio junto da UEMS”, destacou o diretor-presidente da Fundação durante o início das atividades.

De acordo com Elaine Dias, diretora responsável pelo núcleo educacional da Funsat, o curso adota uma metodologia dinâmica e prática.

“A iniciativa é pensada para o desenvolvimento do migrante e representa um passo importante no nosso serviço à população. Traz a esperança de que esta seja a primeira de muitas turmas realizadas em conjunto”, afirmou.

Acesso à inclusão por meio do idioma

A boliviana Natalia Fuentes, de 30 anos, é uma das alunas da nova turma. No Brasil há um ano, ela compartilhou que chegou ao país sem qualquer conhecimento da língua portuguesa.

“Escolhi viver aqui por acreditar que Campo Grande é a ‘Capital das Oportunidades’. Para ter uma vida melhor, é necessário dominar o idioma, algo que exige dedicação, esforço e estudo. Por isso, as aulas vão colaborar bastante”, disse.

Aos 60 anos, Meizmell Hernandez, da Venezuela, também vê no curso uma oportunidade para recomeçar. Depois de passar por outras cidades brasileiras, decidiu se estabelecer na capital sul-mato-grossense.

“A fama daqui ecoa longe. Dizem que é uma terra boa para se viver e trabalhar. Melhorar minha comunicação é decisivo, pois, apesar das semelhanças entre o espanhol e o português, há muitas diferenças. Aprender é obrigatório”, pontuou.

O argentino Fabian Estigarribia, de 28 anos, vive no Brasil há dois anos e reconhece a importância do idioma para conquistar novas oportunidades.

“É um país que acolhe a todos, com cidades como esta. Mas as chances só surgem para quem está preparado. Sempre vou buscar aprender mais. O idioma é parecido, mas não achei fácil dominar. O curso da Funsat é mais uma tentativa de falar e escrever melhor como os brasileiros”, afirmou o migrante da Província de Missiones.

Já o paquistanês Ijaz Ali é ex-aluno do programa e hoje atua como comerciante e motorista de aplicativo. Ele incentivou outros estrangeiros a se matricularem.

“O aprendizado me deu a oportunidade de conseguir a naturalização. Hoje desenvolvo bem meus trabalhos por saber o idioma. Sempre recomendo esse curso da Universidade, que agora também tem aulas na Funsat”, relatou.

Metodologia adaptada a diferentes níveis

Segundo o professor Giovanni Leite Verardi, o curso atende estudantes com diferentes níveis de conhecimento da língua portuguesa.

“As aulas são adaptadas tanto para quem está no primeiro dia quanto para aqueles que já possuem algum domínio. Nosso objetivo é garantir progresso a todos, facilitando a ambientação na região”, explicou.

Serviço:

Escola Funsat – Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros

Programa: UEMS Acolhe

Vagas: 15 preenchidas e 10 ainda disponíveis

Conteúdo: Noções da Língua Portuguesa

Período: Quartas-feiras, de 3 de setembro a 19 de novembro

Horário: Das 19h às 22h

Local: Escola Funsat – 1º andar

Endereço: Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória

Para mais informações sobre as ações da Escola Funsat e matrículas, entre em contato pelos telefones (67) 4042-0585 – Ramal 5820 ou (67) 3314-3089 (WhatsApp). A Escola é habilitada pelo Governo Federal, por meio dos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego, para oferecer certificações profissionais.