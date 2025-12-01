Funesp realiza segunda etapa do Festival de Atletismo Jovem Talento

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realizará, no dia 05 de dezembro, a segunda etapa do Festival de Atletismo Jovem Talento, ação que integra a política de esporte e lazer Movimenta Campo Grande. O festival reunirá cerca de 200 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, atendidos pelo programa Jovem Talento Esportivo da Prefeitura de Campo Grande, para um dia de competições e integração entre os polos do projeto.

As provas terão início às 16h, na Pista de Atletismo do Centro Olímpico da Vila Nasser, com disputas nas modalidades de corrida, salto em distância e lançamentos. Todos os participantes serão premiados com medalhas.

O programa Jovem Talento Esportivo, executado pela Funesp, é voltado para a formação de atletas nas modalidades de atletismo, ginástica rítmica e ginástica artística. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, sempre no contraturno escolar, a partir das 15h30, em dois locais da Capital: no Centro Olímpico da Vila Nasser e também na pista do Parque Ayrton Senna.

Segundo o gerente de formação e especialização esportiva da Funesp, David Nantes, “o festival existe para integrar os polos, experimentar na prática, ocupar a pista e reforçar que o esporte é um espaço que pertence a eles. A importância do evento é dar acesso, oportunidade e referência. Quando o aluno participa, testa seus limites e aprende a torcer pelo outro e o projeto cumpre seu papel”, afirmou.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destaca que iniciativas como o Jovem Talento representam o compromisso da Prefeitura com a formação esportiva e humana das novas gerações. “Quando oferecemos esporte com acesso, acolhimento e estrutura, abrimos portas para que essas crianças e adolescentes desenvolvam disciplina, convivência e possam escolher uma carreira. Esse é um investimento real no futuro da nossa cidade”, disse.

Para participar das aulas do programa Jovem Talento Esportivo, os interessados devem procurar diretamente os polos:

– Centro Olímpico da Vila Nasser “Professor Ruy Jorge da Cunha”, na Rua Januário Barbosa, s/nº, na Vila Nasser.

– Parque Ayrton Senna, localizado na Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, no Conjunto Aero Rancho.