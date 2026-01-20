quarta-feira, 21/01/2026

Frutas recebem tratamento premium na CEASA/MS

Hortifrutis percorrem milhares de quilômetros com cuidado especializado

Milton
Publicado por Milton
FOTO: CEASA

A CEASA/MS recebe frutas, verduras e legumes de várias regiões do Brasil e do mundo, incluindo Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos e Egito, garantindo qualidade e frescor aos produtos. Para que os hortifrutis cheguem em perfeitas condições, o manejo desde a colheita, o embalamento e o transporte em caminhões refrigerados são rigorosamente controlados. Empresas instaladas no entreposto mantêm grandes câmaras frias, com capacidade de até 300 mil quilos, preservando sabor, textura e nutrientes. Frutas premium, como a uva Pingo de Mel, maçãs Gala, Pink e Red, melões do Rio Grande do Norte e mangas Tommy de Juazeiro, recebem atenção especial em cada etapa. Cada unidade é etiquetada e rastreada, garantindo procedência e segurança alimentar.

A pera asiática Singo Pear, por exemplo, chega envolta em proteção individual de isopor e mantida a baixas temperaturas. O bloco 10 da CEASA/MS abriga algumas das maiores estruturas climatizadas do entreposto, onde metade da área das empresas é dedicada às câmaras frias. Humberto Firmino, gerente comercial da Horti Van, destaca que a categoria premium supera os padrões tradicionais de qualidade, oferecendo frutas uniformes, sem manchas, sabor intenso e aparência impecável.

O consumidor final pode visitar a CEASA/MS de segunda a sábado, das 4h às 12h, e adquirir diretamente frutas e legumes frescos. Assim, o entreposto se consolida como referência na distribuição de hortifrutis de alta qualidade, garantindo produtos seguros e saborosos na mesa do sul-mato-grossense.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

