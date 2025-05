Frio histórico atinge MS com mínima de 2,6°C

A madrugada desta quinta-feira (29) foi a mais fria do ano em Mato Grosso do Sul, com termômetros marcando 2,6°C na fazenda Campo Zélia, em Corumbá. O dado foi divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) e representa a menor temperatura registrada em 2025 no estado até agora.

Além de Corumbá, outras cidades sul-mato-grossenses também enfrentaram frio intenso: Iguatemi registrou 3,7°C, Aral Moreira 4,0°C e Amambai 4,1°C. Em Campo Grande, a mínima chegou a 6,6°C, com sensação térmica ainda mais baixa devido aos ventos.

O Cemtec alerta para a continuidade do frio nos próximos dias, especialmente durante as madrugadas, devido a uma massa de ar seco e gelado que permanece sobre a região. A previsão inclui possibilidade de geadas fracas a moderadas.

A população deve redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de rua, além de usar aquecedores com atenção para evitar acidentes domésticos. Produtores rurais também devem adotar medidas para proteger plantações e rebanhos, principalmente em áreas mais elevadas.