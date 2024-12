Frigorífico de Jacarés em SP recebe SIF e expande mercado para além do estado

O frigorífico Selvatti, localizado em Porto Feliz/SP, agora conta com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), permitindo a expansão da comercialização da carne de jacaré para outros estados. O processo de transição de inspeção estadual para federal foi concluído em novembro de 2024, com o veterinário Luís Felipe Lopes Conceição, do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), sendo o responsável pela supervisão. Ele passou por treinamento no frigorífico Caimasul, em Corumbá (MS), para garantir a qualidade do processo.

A mudança permite ao frigorífico diversificar seus produtos, que incluem cortes como filé de cauda e lombo. Além de hambúrgueres e linguiças de jacaré. A carne, com textura entre peixe e frango, tem ganhado popularidade em churrascarias e restaurantes especializados. Embora não haja planos imediatos de exportação, o mercado nacional absorve rapidamente toda a produção.

Com uma estrutura automatizada para o manejo dos animais e uma atenção especial à reprodução, o negócio também se destaca pela comercialização das peles, que têm bom valor de mercado. O frigorífico trabalha com cerca de 10 funcionários e possui licenças ambientais necessárias, consolidando sua posição no setor de carnes exóticas.