Mara Caseiro solicita ampliação de unidade de saúde em Coxim

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou, ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, solicitação para destinação de recursos estaduais para a ampliação da estrutura física da Estratégia Saúde da Família (ESF) Totó Araújo, localizada no Bairro Piracema, em Coxim.

A proposta prevê a construção de três novos consultórios com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento da unidade de saúde, que hoje enfrenta limitações estruturais diante da crescente demanda da população. O pedido foi apresentado pela parlamentar em atendimento à solicitação do vereador Marquinhos Vaz, da Câmara Municipal de Coxim.

Segundo Mara Caseiro, a ESF Totó Araújo tem papel essencial na atenção básica à saúde da população local, especialmente das famílias do Bairro Piracema e regiões vizinhas. “A unidade vem sofrendo com a superlotação e a falta de espaço adequado, o que compromete a qualidade do atendimento e gera longas esperas”, destacou a deputada.

A ampliação da unidade permitirá uma atuação mais eficaz das equipes multiprofissionais, além de fortalecer ações de prevenção, educação em saúde e humanização no atendimento. “Investir na estrutura das unidades básicas de saúde é garantir dignidade e qualidade no cuidado com a população. Precisamos assegurar que todos tenham acesso ao SUS com resolutividade e respeito”, defendeu a parlamentar.

Para Mara Caseiro, o reforço do Governo do Estado neste tipo de iniciativa é fundamental para fortalecer a atenção primária e garantir um sistema de saúde mais justo e eficiente em todo o Mato Grosso do Sul.