Frango em alta: preços sobem e exportações crescem

O preço do frango iniciou agosto em alta, impulsionado pelo aumento da demanda no mercado interno e pela retomada das exportações. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o início do mês, tradicionalmente marcado por maior poder de compra, somado ao fim das férias escolares e ao Dia dos Pais, contribuiu para a elevação do consumo da proteína avícola.

Além do cenário doméstico, as exportações brasileiras de carne de frango voltaram a crescer em julho, após dois meses de queda. Conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o Brasil exportou quase 400 mil toneladas de frango in natura e industrializado, representando um aumento de 16,3% em comparação com junho. Esse movimento reflete o aquecimento do mercado internacional, que tem absorvido a produção nacional com maior intensidade.

Especialistas do Cepea destacam que o momento é favorável para produtores e exportadores, mas alertam para a necessidade de monitorar a oferta e os custos de produção para manter a estabilidade dos preços nos próximos meses.