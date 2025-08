Flamengo goleia e avança na Copa do Brasil Feminina

O Flamengo não tomou conhecimento do Operário-MS e venceu por 6 a 0, nesta quinta-feira (6), no estádio Luso Brasileiro, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Com grande atuação no segundo tempo, o time carioca garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

Mariana foi o destaque da partida, marcando três gols. Glaucia, Vitória Almeida e Ju Ferreira completaram a goleada. O time sul-mato-grossense tentou segurar o ímpeto rubro-negro com uma forte marcação, mas não resistiu. O placar só foi aberto nos acréscimos da primeira etapa, com Mariana.

No segundo tempo, o Flamengo deslanchou, aproveitando as ausências das laterais Camila Belém e Evelyn, lesionadas. Agora, o Rubro-Negro aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.