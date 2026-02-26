Flagrante inusitado na BR‑267: Homem é preso com Mounjaro na cueca!

Droga emagrecedora é apreendida pela PRF em Bataguassu; homem preso.

Homem é preso com Mounjaro escondido na cueca na BR-267 em Bataguassu. A PRF abordou um Citroën C3 com 75 celulares, cosméticos e 28 ampolas de “Tirzepatida”, comercializada como Mounjaro, escondidas na roupa íntima. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Federal em Três Lagoas para as providências legais. O flagrante integra operações de combate ao transporte ilegal de produtos e contrabando na região. A PRF reforçou que a ação segue protocolos de fiscalização em rodovias federais.

A apreensão reforça a vigilância sobre produtos controlados e a atuação integrada com a Polícia Federal. O caso segue em investigação para identificar a origem e o destino dos medicamentos e eletrônicos. Autoridades alertam para os riscos do transporte irregular de substâncias e mercadorias. Ele responderá pelos crimes de contrabando e transporte ilegal de medicamentos.

A PRF continua intensificando fiscalizações para coibir práticas semelhantes nas rodovias de MS.