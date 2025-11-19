Filha de Mika Hakkinen inicia carreira na McLaren

A Academia de Pilotos da McLaren, responsável por formar nomes como Lewis Hamilton e Lando Norris, anunciou a entrada de duas novas atletas em seu programa de desenvolvimento. Entre elas, destaca-se Ella Hakkinen, filha do bicampeão mundial Mika Hakkinen, que conquistou os títulos de 1998 e 1999 pela equipe inglesa.

A jovem finlandesa, de apenas 14 anos, venceu em 2024 o torneio internacional Campeões do Futuro, de kart, sua primeira grande conquista fora do país. Ao lado da inglesa Ella Stevens, campeã nacional de kart, ela terá a oportunidade de competir na F1 Academy, categoria de base totalmente feminina.

Mika Hakkinen acompanha de perto a carreira da filha e do caçula Daniel, de 11 anos, investindo em treinadores especializados. “A motivação da Ella é incompreensível. Ela quer ser piloto e é uma verdadeira fera”, declarou o bicampeão. A expectativa da McLaren é que a adolescente comece a testar carros de fórmula em preparação para a temporada de 2027.