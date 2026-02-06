Feto é achado dentro de caixa de bombom após jovem dar à luz em Três Lagoas

Um feto foi encontrado em uma caixa de bombom após uma jovem de 20 anos dar à luz em uma residência no Jardim Flamboyant, em Três Lagoas, na manhã de quinta-feira (5).

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no fim da manhã. Os socorristas explicaram que foram acionados pela irmã da jovem após ela chegar em casa e se deparar com o feto.

Na ocasião, a jovem relatou que teve um parto normal durante a madrugada e o feto já estava sem vida. Assim, os socorristas constataram o óbito no local e a jovem foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

No hospital, a jovem contou que começou a sentir contrações durante a madrugada e, em seguida, aconteceu o parto. Ela disse que não pediu ajuda por não ter aparelho celular e estar muito fraca no momento das contrações. Somente no horário do almoço que uma irmã dela chegou em casa e acionou o socorro.

Na ocasião, o feto foi encontrado pelo Samu em uma caixa de bombom. Na casa onde aconteceu o parto, moram a jovem, duas crianças e uma tia, que estava trabalhando no momento dos fatos.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada (sem indício de crime) e achado de coisas na 3ª DP (Delegacia de Polícia), de Três Lagoas. Como houve o deslocamento ao hospital, o local não foi preservado.

