Festival Sub-9 emociona Dourados no Dia dos Pais

O Festival de Futebol Amador de Base Sub-9 movimentou Dourados no domingo (10), unindo esporte, família e emoção no Centro de Treinamento do Dourados Atlético Clube (CT DAC). Com 220 jovens atletas de várias cidades do Mato Grosso do Sul, o evento trouxe cinco rodadas e 25 jogos, envolvendo equipes como CE Naviraiense, Mato Grosso do Sul FC, Ubiratan EC/DS, entre outras. Além da competição, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) ofereceu um almoço especial em homenagem ao Dia dos Pais, reforçando a importância da família na formação dos futuros craques.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destacou o valor do futebol de base como “raiz do esporte” e um investimento no futuro do futebol regional. Pais, mães e familiares vibraram com cada lance, enquanto as crianças, entre ansiedade e alegria, mostravam disciplina, espírito de equipe e respeito. A competição foi também uma grande festa de inclusão e cidadania, tirando as crianças da rua e promovendo saúde e integração social.

Na premiação, o CEART/Funcerb de Rio Brilhante conquistou o primeiro lugar, seguido pelo time da casa, DAC. O Festival Sub-9 não é apenas um torneio, mas um espaço de formação integral, onde o futebol e os valores caminham juntos para moldar não só atletas, mas cidadãos para o futuro.