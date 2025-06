Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa acontece nos dias 27 e 28

Evento terá shows, provas equestres, festa junina, barracas típicas e exposição de produtos artesanais

Com entrada gratuita, o 1º Festival do Leite, Queijos e Economia Criativa acontece na próxima quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de junho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), com uma programação que une tradição, gastronomia e música.

Com o objetivo de valorizar a cadeia produtiva do leite e promover a economia criativa regional, o festival contará com uma feira de produtos derivados do leite, como queijos artesanais, doces, sorvetes, pães, geleias, além de plantas, artesanatos, e exposição de gado leiteiro da raça girolando.

A solenidade de abertura oficial do festival será na quinta-feira, às 17h, reunindo realizadores, produtores, autoridades e parceiros do evento. Logo após, o público poderá curtir o tradicional Arraiá dos Amigos, da Escolinha 38, o show da dupla Kleber e Ruan, o 4º Leilão COTTMS e a prova de Três Tambores, que acontecem simultaneamente.

Na sexta-feira (28), a programação começa às 9h com mais provas de Três Tambores e, às 10h30, uma apresentação de cão de pastoreio da raça border collie. À noite, a partir das 19h30, o encerramento será com show de Mansão e Grupo Pantaneiro.

O evento é uma realização da Acrissul, Câmara Setorial do Leite, Prefeitura de Campo GRande e Núcleo Girolando MS, com apoio de diversas instituições, como Senar, Sicredi, Real H, Ponto da Ordenha, Famasul, Sindicato Rural, Sebrae, Semadesc e Agraer.