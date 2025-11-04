Festival Africanidades celebra mês da consciência negra na UFMS

O Festival Africanidades começou ontem, segunda-feira (3), e segue até sexta-feira (7), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento celebra o Mês da Consciência Negra com uma programação gratuita que valoriza a cultura afro-brasileira por meio da arte, da educação e da sustentabilidade.

A abertura oficial aconteceu no Teatro Glauce Rocha, com o Show Africanidades, da banda BatuqueCanta, formada por alunos e educadores do Instituto Projeto Livres. O grupo mistura ritmos como coco, maracatu, samba-reggae, forró e baião, usando instrumentos feitos com materiais recicláveis.

O festival é uma realização do Centro Cultural Instituto Projeto Livres e conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. Os recursos são operacionalizados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundac (Fundação Municipal de Cultura).

Durante o show de abertura, o público também prestigiou o Desfile Afro Sustentável, com a Coleção Fashion Livres, criada por mulheres da comunidade. As peças são produzidas com reaproveitamento criativo e refletem autoestima, pertencimento e coletividade.

O evento integra o Projeto Som do Afoxé 2025, que oferecerá oficinas gratuitas de percussão sustentável para crianças e jovens da periferia de Campo Grande, ampliando o acesso à arte e à formação cultural.

A programação continua com a exposição “Raízes em Movimentos”, do Coletivo Enegrecer, na Galeria do Teatro Luís Felipe de Sousa, e com a presença de artistas locais. O público também pode saborear o tradicional acarajé de Zezé e produtos artesanais de empreendedoras negras.

O encerramento acontece na sexta-feira (7), na Concha Acústica da UFMS, com o Sarau “África na Concha”, das 17h às 19h30. A atividade reúne artistas, grupos culturais e o público em um encontro de música, poesia e celebração coletiva.