quarta-feira, 5/11/2025

Festival Africanidades celebra mês da consciência negra na UFMS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Festival Africanidades começou ontem, segunda-feira (3), e segue até sexta-feira (7), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento celebra o Mês da Consciência Negra com uma programação gratuita que valoriza a cultura afro-brasileira por meio da arte, da educação e da sustentabilidade.

A abertura oficial aconteceu no Teatro Glauce Rocha, com o Show Africanidades, da banda BatuqueCanta, formada por alunos e educadores do Instituto Projeto Livres. O grupo mistura ritmos como coco, maracatu, samba-reggae, forró e baião, usando instrumentos feitos com materiais recicláveis.

O festival é uma realização do Centro Cultural Instituto Projeto Livres e conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. Os recursos são operacionalizados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundac (Fundação Municipal de Cultura).

Durante o show de abertura, o público também prestigiou o Desfile Afro Sustentável, com a Coleção Fashion Livres, criada por mulheres da comunidade. As peças são produzidas com reaproveitamento criativo e refletem autoestima, pertencimento e coletividade.

O evento integra o Projeto Som do Afoxé 2025, que oferecerá oficinas gratuitas de percussão sustentável para crianças e jovens da periferia de Campo Grande, ampliando o acesso à arte e à formação cultural.

A programação continua com a exposição “Raízes em Movimentos”, do Coletivo Enegrecer, na Galeria do Teatro Luís Felipe de Sousa, e com a presença de artistas locais. O público também pode saborear o tradicional acarajé de Zezé e produtos artesanais de empreendedoras negras.

O encerramento acontece na sexta-feira (7), na Concha Acústica da UFMS, com o Sarau “África na Concha”, das 17h às 19h30. A atividade reúne artistas, grupos culturais e o público em um encontro de música, poesia e celebração coletiva.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

6ª Festa do Peixe anima o Distrito Palmeiras em Dois Irmãos do Buriti

Josimar Palácio - 0
O Distrito Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, será palco da 6ª Festa do Peixe, nos dias 15 e 16 de novembro de 2025....
Leia mais

Lei da liberdade econômica impulsiona alta de 19% em novos negócios na capital

ANELISE PEREIRA - 0
Um ano após a implementação da Lei de Liberdade Econômica, Campo Grande colhe resultados expressivos no ambiente de negócios. Entre janeiro e setembro de...
Leia mais

Marco Santullo ganha destaque ao lado de Tereza Cristina na consolidação do Progressistas em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
Com atuação firme, diálogo político e um perfil de gestor moderno, Marco Aurélio Santullo vem se destacando no cenário político de Mato Grosso do...
Leia mais

Otávio Trad destaca importância dos corretores no crescimento de Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
Corretores de imóveis foram homenageados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, em Sessão Solene na manhã desta quarta-feira, dia 29. Na solenidade,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia