terça-feira, 12/08/2025

Feira Literária de Bonito é oficializada como evento estadual

Feira Literária de Bonito agora faz parte do calendário estadual por meio de lei sancionada nesta terça-feira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ernesto Franco

A tradicional Feira Literária de Bonito (FLIB) agora integra oficialmente o Calendário de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A inclusão foi garantida pela Lei Estadual 6.457/2025, sancionada nesta terça-feira (12) e publicada no Diário Oficial do Estado. A iniciativa é de autoria do deputado estadual Zeca do PT, que destacou a relevância cultural, educacional e turística do evento.

Realizada desde 2015 no município de Bonito, a FLIB promove a aproximação entre autores e leitores, oferecendo uma programação diversa, com palestras, oficinas, mesas redondas e atividades lúdicas para crianças. Segundo o parlamentar, a feira colabora com a formação de leitores e valoriza a literatura sul-mato-grossense, além de movimentar o turismo na região.

A feira ocorre anualmente na primeira quinzena de julho e reúne escritores e artistas regionais e nacionais, fortalecendo o vínculo entre literatura, cultura e meio ambiente.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Frango em alta: preços sobem e exportações crescem

Milton - 0
O preço do frango iniciou agosto em alta, impulsionado pelo aumento da demanda no mercado interno e pela retomada das exportações. De acordo com...
Leia mais

Hashioka solicita à Anatel reparos e melhoria de sinal de telefonia em Selvíria e Aparecida do Taboado

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Manuel Baigorri, e ao gerente regional...
Leia mais

Funsat realiza na terça-feira evento sobre a NR1 e entrega homenagens

ANELISE PEREIRA - 0
Evento do calendário do aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove o 3° Símpósio da Empregabilidade, com...
Leia mais

PF investiga Bolsonaro por fake news ligando Lula a execuções

Milton - 0
A PF abriu nesta segunda-feira (11) um novo inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigando a divulgação de uma suposta fake news envolvendo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia