Feira Literária de Bonito é oficializada como evento estadual

A tradicional Feira Literária de Bonito (FLIB) agora integra oficialmente o Calendário de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A inclusão foi garantida pela Lei Estadual 6.457/2025, sancionada nesta terça-feira (12) e publicada no Diário Oficial do Estado. A iniciativa é de autoria do deputado estadual Zeca do PT, que destacou a relevância cultural, educacional e turística do evento.

Realizada desde 2015 no município de Bonito, a FLIB promove a aproximação entre autores e leitores, oferecendo uma programação diversa, com palestras, oficinas, mesas redondas e atividades lúdicas para crianças. Segundo o parlamentar, a feira colabora com a formação de leitores e valoriza a literatura sul-mato-grossense, além de movimentar o turismo na região.

A feira ocorre anualmente na primeira quinzena de julho e reúne escritores e artistas regionais e nacionais, fortalecendo o vínculo entre literatura, cultura e meio ambiente.