FBI faz busca na casa de John Bolton, ex-assessor de Trump

Operação em Bethesda ocorreu como parte de investigação de segurança nacional; Bolton afirma desconhecer a ação e buscar esclarecimentos

Foto: PEDRO UGARTE / AFP

Agentes do FBI realizaram uma operação na residência de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional do ex-presidente Donald Trump, na manhã desta quinta-feira (22), em Bethesda, subúrbio de Washington, D.C. A ação foi autorizada por um tribunal e está ligada a uma investigação de segurança nacional, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

De acordo com o New York Post, a operação foi coordenada pelo diretor do FBI, Kash Patel. Pouco depois das 7h da manhã, horário local, Patel publicou no X (antigo Twitter): “NINGUÉM está acima da lei… Agentes do @FBI em missão”, sem citar diretamente Bolton.

Em resposta à CNN, Bolton afirmou não ter conhecimento prévio da ação e que está investigando o ocorrido. Figura central durante o governo Trump, ele se tornou crítico do ex-presidente após deixar o cargo, sendo alvo de retaliações políticas, inclusive da Casa Branca.

Ainda não se sabe qual o foco exato da investigação.

