Fazendeiro é autuado por derrubar árvores em reserva legal em Maracaju

Um fazendeiro de 48 anos foi multado em R$ 5 mil por explorar madeira de forma ilegal dentro de uma Reserva Legal em Maracaju. A autuação foi realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Dourados, durante a Operação Biomas, na quarta-feira (22).

Os policiais identificaram o corte de árvores nativas vivas e de grande porte, sem qualquer autorização ambiental. O proprietário apresentou documentos, mas eles se referiam apenas a árvores mortas, não permitindo o abate de vegetação viva.

Durante a vistoria, foram constatados o uso de motosserras e máquinas pesadas em diferentes pontos da reserva, atingindo espécies nobres como aroeira, angico e ipê.

Ao todo, a PMA apreendeu 56,92 metros cúbicos de madeira e emitiu um Termo de Paralisação imediata das atividades irregulares. A multa foi aplicada com base no artigo 51 do Decreto Federal 6.514/08, que pune desmatamento em áreas protegidas.

Na bacia do rio Paraná, já foram registradas 75 autuações por crimes contra a flora, totalizando R$ 2 milhões em multas. A PMA alerta que o desmatamento causa erosão do solo, assoreamento de rios e desequilíbrio ambiental.

Impactos ambientais do desmatamento ilegal

O corte de árvores em reservas legais compromete a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Medidas de fiscalização e conscientização são essenciais para proteger a fauna e a flora locais.