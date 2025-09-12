sexta-feira, 12/09/2025

Fávaro defende políticas agrícolas estratégicas para fortalecer o agro

Governo aposta em fortalecimento da Conab, abertura de mercados, recuperação de áreas degradadas e seguro rural para impulsionar a produção e garantir segurança alimentar

Durante a divulgação da safra recorde brasileira, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a importância de políticas públicas estratégicas para o crescimento sustentável do agronegócio. Entre as medidas prioritárias estão o fortalecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), incentivo à produção, apoio à comercialização e abertura de novos mercados internacionais.

Para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, o governo lançou um plano de renegociação de dívidas no valor de R$ 12 bilhões, voltado a produtores atingidos por secas e enchentes. Fávaro também anunciou avanços no Programa Caminho Verde Brasil, que já recuperou 1,8 milhão de hectares degradados em 2025.

Outro destaque é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), que está sendo reformulado para proteger produtores de eventos climáticos extremos. Segundo o ministro, essas ações não apenas fortalecem a produção, mas também contribuíram para tirar o Brasil do Mapa da Fome em julho deste ano.

