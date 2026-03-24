EXTRA: Alcides Bernal atira e mata homem no centro da Capital

Polícia mantém isolamento e investiga o caso

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, atirou e matou Roberto Carlos Mazini, de 61 anos, na tarde desta terça-feira (24), em casa localizada na Rua Antônio Maria Coelho, Bairro Jardim dos Estados. A vítima havia arrematado o imóvel em leilão e foi até o local para tomar posse, mas Bernal não aceitou a venda e disparou contra ele.

Testemunhas relataram que o ex-prefeito fugiu do local, mas se entregou à polícia na 1ª Delegacia logo em seguida. O imóvel, avaliado em R$ 3,7 milhões, estava em leilão por dívidas desde 2025, com lance mínimo de R$ 2,4 milhões. Bernal já foi vereador por dois mandatos, deputado estadual e prefeito, com gestão marcada por conflitos políticos e episódios polêmicos.

Durante seu mandato, foi cassado pela Câmara Municipal por crimes político-administrativos, mas teve retorno judicial ao cargo em 2014 e 2015. Além disso, enfrentou processos judiciais e questionamentos públicos sobre empréstimos, pensão alimentícia e projetos de relevância questionável.