EXTRA: Alcides Bernal atira e mata homem no centro da Capital

Conflito por imóvel leiloado termina em tragédia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Polícia mantém isolamento e investiga o caso

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, atirou e matou Roberto Carlos Mazini, de 61 anos, na tarde desta terça-feira (24), em casa localizada na Rua Antônio Maria Coelho, Bairro Jardim dos Estados. A vítima havia arrematado o imóvel em leilão e foi até o local para tomar posse, mas Bernal não aceitou a venda e disparou contra ele.

Testemunhas relataram que o ex-prefeito fugiu do local, mas se entregou à polícia na 1ª Delegacia logo em seguida. O imóvel, avaliado em R$ 3,7 milhões, estava em leilão por dívidas desde 2025, com lance mínimo de R$ 2,4 milhões. Bernal já foi vereador por dois mandatos, deputado estadual e prefeito, com gestão marcada por conflitos políticos e episódios polêmicos.

Durante seu mandato, foi cassado pela Câmara Municipal por crimes político-administrativos, mas teve retorno judicial ao cargo em 2014 e 2015. Além disso, enfrentou processos judiciais e questionamentos públicos sobre empréstimos, pensão alimentícia e projetos de relevância questionável.

FOTO: CAMPO GRANDE NEWS
CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Gerson Claro entrega uniformes e valoriza servidores da ALEMS

Milton - 0
Ação reforça reconhecimento e respeito aos funcionários da Casa de Leis O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, participou nesta...
Leia mais

Hugo Pereira do Vale é homenageado na Roda Acadêmica da ASL

Milton - 0
Evento celebra vida e obra do escritor e médico sul-mato-grossense Expressivo expoente da história cultural de Mato Grosso do Sul, Hugo Pereira do Vale —...
Leia mais

Pollon alerta para impactos da Lei Felca na democracia digital

Milton - 0
Pollon alerta para impactos da Lei Felca na democracia digital O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) voltou a criticar a chamada “Lei Felca”, afirmando que...
Leia mais

MS Trifásico expande energia no campo

Milton - 0
Investimento de R$ 178 milhões fortalece produção rural e inclusão social Produtores rurais de Mato Grosso do Sul passam a contar com o MS Trifásico,...
Leia mais