sexta-feira, 13/02/2026

Expulsão de Yuri destacada em áudio do VAR em jogo do Cruzeiro

Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O áudio do VAR da partida entre Mirassol e Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, foi divulgado pela CBF nesta quinta-feira. No material, o árbitro de vídeo Paulo Renato Moreira da Silva Coelho descreve a entrada de Yuri em Kaique Kenji como de “força excessiva” e recomenda revisão para cartão vermelho. O árbitro Bráulio da Silva Machado revisou o lance na cabine e confirmou a expulsão, classificando-o como “jogo brusco grave” e entorse de tornozelo. Em campo, Bráulio comentou a gravidade: “Quebrou a perna do cara, velho”. Kenji recebeu atendimento imediato, foi levado ao banco, tentou voltar à partida, mas foi contido por colegas e comissão técnica, precisando de auxílio para caminhar até o vestiário, sem apoiar o pé direito.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, o atacante integra o elenco profissional desde o início do ano, com seis partidas e um gol em 2026, além de 12 jogos entre 2024 e 2025. O clube divulgará o resultado dos exames de imagem ainda nesta quinta-feira. O lance marcou a expulsão de Yuri e chamou atenção pela intensidade da entrada, reforçando o debate sobre segurança em campo.

 Foto: Reprodução
CATEGORIAS:
ESPORTE

