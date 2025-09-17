quarta-feira, 17/09/2025

Exportações do agro podem chegar a 18 milhões de toneladas em setembro

Apesar da entressafra da soja, aumento nos embarques de milho e farelo sustenta crescimento das exportações brasileiras de grãos, segundo dados da Anec.

Foto: Adobe Stock

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para cima as projeções de exportação de grãos em setembro. A expectativa é de que o Brasil embarque entre 15,58 milhões e 18,07 milhões de toneladas, superando as 13,35 milhões exportadas em setembro de 2024.

O principal destaque é o milho, com previsão de até 8,03 milhões de toneladas exportadas, frente às 6,56 milhões do mesmo mês no ano passado. O farelo de soja também apresentou crescimento expressivo, com estimativa de 2,18 milhões de toneladas – alta de 3,32% em relação à semana anterior. Já a soja em grão teve leve redução nas projeções, ficando entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de toneladas, abaixo das 8,12 milhões registradas em agosto.

O line-up portuário confirma o ritmo aquecido, com destaque para os portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande. A Anec alerta que os números ainda podem variar devido a fatores climáticos e logísticos até o fim do mês.

