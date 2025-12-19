Execução em Frente a um Lava-Jato na Fronteira

Uma execução foi registrada na tarde desta sexta-feira (19) em frente a um lava-jato no bairro Jardim Primor, em Ponta Porã, próximo à divisa com Pedro Juan Caballero. Policiais militares e peritos forenses chegaram rapidamente ao local para isolar a área e iniciar os procedimentos investigativos. Até o momento, a identidade da vítima e os detalhes do crime não foram divulgados oficialmente. A equipe policial está coletando evidências para avançar nas investigações.

As autoridades pedem que a população forneça informações que possam ajudar na apuração. Também reforçam a importância de não compartilhar imagens ou boatos, garantindo respeito às vítimas e à investigação. Um relatório detalhado será divulgado após a conclusão dos exames forenses.