quarta-feira, 19/11/2025

Ex-secretário acusa jogo político após fábrica de iogurte ser interditada

Publicado por Milton
Fábrica onde o iogurte era produzido. Foto: Pietra Dorneles

O ex-secretário de trânsito de Terenos, Neylor Thomaz da Conceição Pereira, publicou críticas à gestão municipal após a operação que fechou sua fábrica de iogurtes. Ele afirma que há um “jogo político” por trás das ações e destaca que os registros feitos pelos fiscais ocorreram em dia de chuva e com movimentação de várias pessoas no local.

A fiscalização da Decon constatou condições insalubres na empresa, levando à prisão do pai do ex-secretário, Wailey Rodrigues Pereira, e ao descarte de 200 litros de iogurte impróprio para consumo. Neylor, demitido há um mês, disse que a fábrica segue orientações da prefeitura e produz há mais de 20 anos produtos de qualidade.

O prefeito interino Arlindo Landolfi Filho afirmou que não havia interferência da administração nas operações e que a troca no comando da secretaria foi uma decisão estratégica. A Prefeitura esclareceu ainda que o Selo de Inspeção Municipal (SIM) passou por reestruturação recente e que não havia conhecimento do uso indevido anteriormente.

Apesar da controvérsia, o empresário recebeu liberdade provisória após pagamento de fiança, enquanto a investigação prossegue para apurar responsabilidades e regularização da produção.

 Foto: Polícia Civil
Foto: Pietra Dorneles
