Ex-presidente Bolsonaro deve passar por cirurgia em Brasília

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a autorização para que o ex-presidente seja internado para a realização de uma cirurgia. Segundo os advogados, a internação está prevista para esta quarta-feira, com procedimento cirúrgico marcado para o dia seguinte. Bolsonaro deve ser operado no Hospital DF Star, em Brasília, após a realização de exames pré-operatórios.

A manifestação foi feita após pedido do próprio ministro, que solicitou a confirmação da data da cirurgia. Os advogados afirmam que a cirurgia é necessária por recomendação médica. Um laudo da Polícia Federal também confirmou a indicação do procedimento. A previsão é que a internação dure entre cinco e sete dias.