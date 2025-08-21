Ex-Operário e campeão estadual, Vinícius é o novo xerife do São Gabriel

O São Gabriel confirmou na quarta-feira (21) a contratação do zagueiro Vinícius Henrique Benedito da Silva, de 26 anos, para reforçar o elenco na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O atleta, natural de Barra Mansa (RJ), chega com status de xerifão após passagem vitoriosa pelo Operário, onde foi titular no título estadual da Série A em 2025.

Com 1,92m e 97 kg, Vinícius também participou da Série D pelo time campo-grandense, mas acabou sendo dispensado com a troca de comando técnico. Depois, defendeu o Bagé-RS, clube pelo qual disputou três partidas, mantendo-se invicto com uma vitória e dois empates.

Na atual temporada, soma 19 jogos e um gol marcado justamente contra o Cascavel, pela Série D. Sua chegada é vista como um reforço de peso para o setor defensivo do São Gabriel, que busca o acesso à elite estadual.