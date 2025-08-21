quinta-feira, 21/08/2025

Ex-Operário e campeão estadual, Vinícius é o novo xerife do São Gabriel

Defensor de 1,92m, com passagem recente pelo Bagé-RS e título estadual pelo Operário, reforça a equipe na disputa da Série B do Sul-Mato-Grossense

Milton
Publicado por Milton
Foto: Educativams

O São Gabriel confirmou na quarta-feira (21) a contratação do zagueiro Vinícius Henrique Benedito da Silva, de 26 anos, para reforçar o elenco na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O atleta, natural de Barra Mansa (RJ), chega com status de xerifão após passagem vitoriosa pelo Operário, onde foi titular no título estadual da Série A em 2025.

Com 1,92m e 97 kg, Vinícius também participou da Série D pelo time campo-grandense, mas acabou sendo dispensado com a troca de comando técnico. Depois, defendeu o Bagé-RS, clube pelo qual disputou três partidas, mantendo-se invicto com uma vitória e dois empates.

Na atual temporada, soma 19 jogos e um gol marcado justamente contra o Cascavel, pela Série D. Sua chegada é vista como um reforço de peso para o setor defensivo do São Gabriel, que busca o acesso à elite estadual.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Zé Teixeira propõe apoio à agricultura familiar e reconhecimento de associação

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta quinta-feira (14), duas iniciativas voltadas ao fortalecimento das comunidades rurais de Mato Grosso do Sul. A primeira...
Leia mais

Campo Grande: inscrições para a seleção do FAR, que contemplará 96 famílias, encerram nesta quarta

ANELISE PEREIRA - 0
A esperança de um lar digno se renova para dezenas de famílias campo-grandenses. A próxima seleção do Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo...
Leia mais

Milhares fogem enquanto tropas israelenses cercam Cidade de Gaza

Milton - 0
Milhares de palestinos estão fugindo da Cidade de Gaza após o início de uma nova fase da ofensiva terrestre israelense. Tropas de Israel avançam...
Leia mais

Elba Ramalho e Maestro Spok transformam abertura do Festival de Inverno em show contagiante

ANELISE PEREIRA - 0
Na noite de quarta-feira (20), Bonito deu início ao seu aguardado Festival de Inverno com uma programação que misturou tradição, cultura local e grandes...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia