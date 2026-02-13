Ex-agente da ditadura chilena é preso nos EUA

Armando Fernández Larios, ligado à ‘Caravana da Morte’, foi detido na Flórida pelo ICE

O ex-agente da Dina, Armando Fernández Larios, acusado de crimes contra a humanidade durante a ditadura de Augusto Pinochet, foi preso pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA (ICE) em Fort Myers, Flórida. Larios integrou a “Caravana da Morte” em 1973, operação na qual pelo menos 75 presos políticos foram torturados e mortos. Ele também está ligado aos assassinatos do ex-ministro Orlando Letelier e de sua assistente Ronni Moffitt, em Washington, em 1976. Após firmar acordo judicial nos EUA, viveu no país por quase 40 anos sem possibilidade de extradição. Em 2003, foi condenado a pagar US$ 4 milhões por tortura e execuções extrajudiciais.

O Chile mantém cinco pedidos de extradição contra ele. O ministro da Justiça chileno afirmou que a prisão não surpreende o governo e que Larios passará por audiência ainda neste mês. Crimes contra o ex-comandante Carlos Prats e o diplomata Carmelo Soria também estão sob investigação. A detenção ocorre quase 50 anos após o golpe militar que derrubou Salvador Allende e iniciou o regime de Pinochet. A prisão reforça a cooperação internacional na responsabilização por violações de direitos humanos.