 Estudantes, de Campo Grande, tem até 19 de janeiro para solicitar o passe de ônibus

Estudantes que utilizam o transporte público de Campo Grande como forma de deslocamento tem apenas dois dias para solicitar o passe de estudante. O prazo do cadastramento se encerra domingo (19). A retirada do cartão acontece a partir de dez de fevereiro na unidade do aluno.

Cada usuário do benefício pode escolher até seis linhas de ônibus que esteja no trajeto de casa para a escola/universidade. Além disso, a distância do deslocamento tem que ser de, pelo menos, dois km.

Para solicitar o Passe de Estudante é preciso acessar o site passe.campogrande.ms.gov.br. Em seguida, preencher e imprimir o formulário, assinar o documento, enviá-lo para a Secretaria de Assistência Estudantil. E, por fim, apresentar CPF e foto digital.

Benefício

Estudantes que não foram beneficiados em anos anteriores com o Passe do Estudante, mas pretendem conseguir o benefício, devem comparecer pessoalmente a um terminal de ônibus, ou à Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, Rua 25 de Dezembro, 924, 2º andar, Bairro Jardim dos Estados.

São permitidas duas viagens diárias, com intervalo mínimo de 30 minutos entre acessos aos bloqueios eletrônicos nos ônibus, terminais e estações.



fonte: midiamax