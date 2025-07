Gianni Nogueira comemora conquista da regularização fundiária de bairros de Dourados

A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira participou da solenidade de entrega de títulos de regularização fundiária para famílias dos bairros Jardim Ibiza e Rouxinol, um marco de dignidade e reconhecimento para dezenas de moradores que há anos aguardavam a legalização de suas propriedades.

Durante o evento, Gianni destacou a importância do trabalho em conjunto e fez questão de parabenizar o prefeito Marçal Filho, o secretário Eder Souza e toda a equipe envolvida na ação.

“É uma alegria estar aqui neste momento tão importante para as famílias do Jardim Ibiza e Rouxinol. A entrega desses títulos é um ato de justiça, dignidade e respeito com quem lutou por décadas para ter o reconhecimento legal do seu lar. Parabenizo o prefeito Marçal Filho, o diretor Eder Souza e toda a equipe envolvida. Mas, principalmente, parabenizo cada morador que nunca desistiu. Seguimos juntos, cuidando de Dourados”, afirmou.

A regularização fundiária é uma das prioridades da atual gestão e representa mais que um documento, significa segurança, pertencimento e esperança para o futuro de muitas famílias douradenses.