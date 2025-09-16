terça-feira, 16/09/2025

Esposa de Lyanco desabafa sobre ameaças e o peso de ser “esposinha de jogador”

Em vídeo emocionante, Yasmin Volpato, esposa do zagueiro do Atlético-MG, fala sobre as renúncias, críticas e ameaças que enfrenta na rotina ao lado do marido, após falha que prejudicou o time em partida recente.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram

Yasmin Volpato, esposa do zagueiro do Atlético-MG, Lyanco, usou as redes sociais para revelar os bastidores difíceis da vida familiar ligada ao futebol. Em um desabafo sincero, a modelo contou que a família já foi ameaçada após falhas do jogador e que a vida da “esposinha de jogador” não é tão glamorosa quanto muitos imaginam. Yasmin destacou as renúncias pessoais e o papel de “sistema de apoio”, que precisa estar sempre forte, mesmo diante das críticas e da pressão da torcida.

O vídeo foi publicado um dia após o empate entre Atlético-MG e Santos, quando uma falha de Lyanco resultou em pênalti e gol adversário. Com a sequência de cinco jogos sem vitória, o Galo vive momento delicado na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando a 13ª posição, próximo da zona de rebaixamento. Yasmin reforça que, por trás das chuteiras, há pessoas com sentimentos e histórias que merecem respeito.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

TRAGÉDIA: Libanês comete triplo homicídio em SC e tira a própria vida

Milton - 0
Um crime brutal nesta quinta-feira (11) deixou a cidade de Joinville, em Santa Catarina, em choque. O libanês Ramzi Mohsen Hamdar (48) matou a...
Leia mais

Rebeca Lima conquista ouro no Mundial de Boxe em Liverpool

Milton - 0
A pugilista brasileira Rebeca Lima fez história no domingo (14) ao conquistar a medalha de ouro na categoria até 60 Kg no Mundial de...
Leia mais

Projeto de Dr. Victor Rocha para voluntariado na saúde é aprovado na Câmara

Milton - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em segunda votação na última terça-feira (16), o Projeto de Lei nº 11.892/25, de autoria do vereador...
Leia mais

PONTA PORÃ: Presidente da câmara destaca força do agro e união política na abertura da 48ª Exporã

ANELISE PEREIRA - 0
A 48ª edição da Exporã foi oficialmente aberta em Ponta Porã com grande público e forte emoção. O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia