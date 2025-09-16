Esposa de Lyanco desabafa sobre ameaças e o peso de ser “esposinha de jogador”

Yasmin Volpato, esposa do zagueiro do Atlético-MG, Lyanco, usou as redes sociais para revelar os bastidores difíceis da vida familiar ligada ao futebol. Em um desabafo sincero, a modelo contou que a família já foi ameaçada após falhas do jogador e que a vida da “esposinha de jogador” não é tão glamorosa quanto muitos imaginam. Yasmin destacou as renúncias pessoais e o papel de “sistema de apoio”, que precisa estar sempre forte, mesmo diante das críticas e da pressão da torcida.

O vídeo foi publicado um dia após o empate entre Atlético-MG e Santos, quando uma falha de Lyanco resultou em pênalti e gol adversário. Com a sequência de cinco jogos sem vitória, o Galo vive momento delicado na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando a 13ª posição, próximo da zona de rebaixamento. Yasmin reforça que, por trás das chuteiras, há pessoas com sentimentos e histórias que merecem respeito.