terça-feira, 17/03/2026

Espinhéis ilegais são apreendidos em rios do Paraguai

Operação protege peixes e ecossistemas aquáticos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Autoridades devolvem peixes capturados e reforçam fiscalização

Durante patrulhamento fluvial entre os rios Paraguai e Paraná, autoridades apreenderam cerca de 3.000 metros de espinhéis e cordas instalados em áreas de pesca proibida, devolvendo os peixes capturados aos rios. A ação foi realizada em trechos do córrego Paranamí, córrego Yacaré e na região de Torrentoso, com fiscalização do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MADES) e da Prefeitura Naval do Paraguai.

O objetivo da operação é proteger os recursos pesqueiros e garantir o cumprimento das normas ambientais, promovendo a conservação dos ecossistemas aquáticos na região.

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