Espinhéis ilegais são apreendidos em rios do Paraguai

Autoridades devolvem peixes capturados e reforçam fiscalização

Durante patrulhamento fluvial entre os rios Paraguai e Paraná, autoridades apreenderam cerca de 3.000 metros de espinhéis e cordas instalados em áreas de pesca proibida, devolvendo os peixes capturados aos rios. A ação foi realizada em trechos do córrego Paranamí, córrego Yacaré e na região de Torrentoso, com fiscalização do Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MADES) e da Prefeitura Naval do Paraguai.

O objetivo da operação é proteger os recursos pesqueiros e garantir o cumprimento das normas ambientais, promovendo a conservação dos ecossistemas aquáticos na região.