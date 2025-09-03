quarta-feira, 3/09/2025

Erro em transferência via PIX: Polícia garante devolução integral do valor

Empresa de Dourados aciona a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário após transferência equivocada de R$ 1 milhão; valor foi devolvido após ação rápida da polícia.

Foto: Polícia Civil

Um empresário de Dourados acionou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul após transferir por engano R$ 1 milhão via PIX para uma conta errada. A DEPAC da cidade agiu rapidamente, iniciando diligências em conjunto com o Núcleo de Inteligência local. O beneficiário da transferência foi localizado na cidade de Corumbá, onde compareceu voluntariamente à delegacia acompanhado por um familiar.

Após confirmar que o valor recebido se tratava de um engano e não de fraude, o recebedor realizou o estorno integral na manhã seguinte, devolvendo o montante ao empresário. A Polícia Civil ressaltou a importância da atuação da DEPAC-Dourados para garantir a devolução segura e evitar suspeitas de golpes, como o falso estorno, comum em transferências de grande valor.

A instituição recomenda que, em casos semelhantes, as pessoas procurem imediatamente a autoridade policial para medidas rápidas e eficazes, protegendo a segurança das transações financeiras.

POLÍCIA

