Erro em transferência via PIX: Polícia garante devolução integral do valor

Um empresário de Dourados acionou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul após transferir por engano R$ 1 milhão via PIX para uma conta errada. A DEPAC da cidade agiu rapidamente, iniciando diligências em conjunto com o Núcleo de Inteligência local. O beneficiário da transferência foi localizado na cidade de Corumbá, onde compareceu voluntariamente à delegacia acompanhado por um familiar.

Após confirmar que o valor recebido se tratava de um engano e não de fraude, o recebedor realizou o estorno integral na manhã seguinte, devolvendo o montante ao empresário. A Polícia Civil ressaltou a importância da atuação da DEPAC-Dourados para garantir a devolução segura e evitar suspeitas de golpes, como o falso estorno, comum em transferências de grande valor.

A instituição recomenda que, em casos semelhantes, as pessoas procurem imediatamente a autoridade policial para medidas rápidas e eficazes, protegendo a segurança das transações financeiras.