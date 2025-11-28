Encontro da suinocultura reúne produtores e autoridades em Bandeirantes

A “Manhã da Suinocultura” movimentou o Sindicato Rural de Bandeirantes na manhã desta sexta-feira (28/11), reunindo produtores, prefeitos e lideranças do setor em um evento promovido pela Suinorte, com apoio da Assembleia Legislativa por meio da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura. O deputado Renato Câmara, vice-presidente da ALEMS, participou como coordenador da Frente — criada por ele e hoje referência na articulação do setor no Estado.

A programação da manhã incluiu palestra da Energisa, com orientações técnicas sobre energia no campo, seguida pela palestra Leitão Vida, ministrada por Rômulo Gouveia. Houve também mesa-redonda para ouvir os produtores, responder dúvidas e registrar demandas da cadeia produtiva. O encontro foi encerrado com um almoço de integração entre os participantes.

O encontro teve a presença do prefeito Celso Abrantes, de Bandeirantes, e do prefeito Leocir Montanha, de São Gabriel do Oeste. Também acompanharam os debates o presidente da Asumas, Renato Spera, a presidente da Suinorte, Cláudia Zamignan, além de diversos produtores da região.

Cláudia destacou a importância da representatividade no Parlamento estadual: “É fundamental termos alguém que entenda a suinocultura. O deputado Renato Câmara é humilde, atencioso e dedicado. Ele escuta a categoria e nos apoia de verdade.”

A produtora Marleigy Corrêa, de Corguinho, compartilhou experiências do cotidiano da atividade: “O Renato sempre nos atende quando precisamos. Em Corguinho, quando temos dificuldades com o fornecimento de energia, ele faz a interlocução com a Energisa, que tem sido parceira do setor. Em várias situações, essa articulação ajudou a agilizar o restabelecimento e evitou prejuízos para a produção.”

Em sua fala, Renato Câmara reforçou o papel da Frente Parlamentar: “Temos trabalhado para fortalecer o produtor rural. Aqui em Bandeirantes, com o prefeito Celso e o prefeito Leocir, estamos discutindo a produção de suínos no nosso Estado. Com várias lideranças, apresentamos o trabalho da Frente Parlamentar da Suinocultura. As prefeituras são parceiras desse projeto e isso é muito importante.”

Ao longo do evento, produtores discutiram temas ligados à energia, logística, sanidade e desafios estruturais da atividade. Para os organizadores, a iniciativa reforça o diálogo entre municípios, entidades e a Assembleia Legislativa, consolidando a suinocultura como parte estratégica da economia do Mato Grosso do Sul.

