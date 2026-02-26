Empresário “Frescura” e esposa são presos em Sidrolândia

Operação Camuflagem do Gecoc cumpre mandados contra empresário, esposa, dois empresários e engenheira envolvidos em construção de imóveis para ocultar dinheiro



O Gecoc prendeu na manhã desta quinta-feira (26) cinco pessoas em Sidrolândia, incluindo o empresário Ueverton da Silva Macedo, conhecido como ‘Frescura’, e sua esposa Juliana Paula da Silva, durante a Operação Camuflagem, desdobramento da Tromper. Também foram detidos os empresários Evertom Luiz Luscero e Gedielson Cabral Nobre, além da engenheira Flaviana Barbosa de Souza. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, incluindo a oficina de Evertom e a empresa de Gedielson, que atua com impressão de material publicitário, estruturas metálicas e obras de urbanização.

A investigação aponta que Frescura comprava terrenos, construía casas e vendia os imóveis para lavar dinheiro, utilizando contas de terceiros, empresas em nome de comparsas e interposição de pessoas para movimentar recursos. Flaviana assinava projetos de engenharia em benefício do esquema. O empresário já possui condenações por corrupção e obstrução da Justiça. A operação busca desarticular o grupo que tentava ocultar bens e evitar bloqueios judiciais, em um município marcado por escândalos de corrupção ligados à operação Tromper.