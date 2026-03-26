Empresária atropelada em Campo Grande recebe alta após perder a perna

Polícia trata o caso como tentativa de homicídio e intensifica buscas

A empresária Jamile Domingues, de 42 anos, que teve a perna arrancada em um atropelamento na Rua Brilhante, em Campo Grande, recebeu alta médica e já se recupera em casa, conforme confirmado nesta quinta-feira (26). O acidente, registrado por câmeras de segurança, mostra o momento em que o veículo avança em alta velocidade e atinge a vítima, que atravessava a rua com o marido. Com o impacto, parte da perna esquerda foi arrancada e encontrada a cerca de 100 metros do local, na Travessa Ômega.

Jamile permaneceu internada por mais de uma semana na Santa Casa, onde ficou entubada no CTI e passou por sessões de fisioterapia até receber alta na terça-feira (24). Segundo o marido, Dorival Ribeiro de Oliveira Filho, ela apresenta boa recuperação física e está em fase de adaptação. O motorista responsável fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. De acordo com o delegado Sam Suzumura, da 6ª Delegacia de Polícia, o caso será investigado como tentativa de homicídio, enquanto seguem as buscas pelo suspeito.