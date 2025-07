Emprega CG participa de evento da Junta Militar com 800 jovens

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizou nesta quinta-feira (03), o 32º Emprega CG de 2025, ação itinerante que nesta edição, foi em parceria com a Junta Militar de Campo Grande no Parque Ayrton Senna, onde foi realizada a cerimônia de juramento da bandeira para 800 jovens. Após a solenidade, que valida a entrega do documento de reservista, o público teve a oportunidade de fazer aberturas de cadastro na Agência de Intermediação da Funsat, assim como consultas a oportunidades no mercado de trabalho. Durante duas horas, uma equipe técnica da Fundação atendeu 22 trabalhadores jovens, realizando 20 encaminhamentos.

Entre eles, Davi Martins (18 anos), morador do Bairro Nova Lima. “Posso dizer que a presença da Funsat aqui no evento foi ideal e fundamental. Depois de ter a dispensa do Serviço Militar, a minha documentação agora está completa, o que vai me ajudar muito na busca por trabalho. Esse atendimento é muito importante para me ajudar a encontrar um trabalho que possa manter junto com os estudos”, relatou.

Para Jhony Oliveira dos Santos (17 anos), a oportunidade com o órgão também foi sobre fazer o primeiro cadastro e iniciar o monitoramento das vagas de emprego. “Agora, com 18 anos é exercer as responsabilidades, estudar e construir uma carreira. Gosto bastante da área de programação, porém, o início é de desafios. E acho muito bom contar com um suporte para fazer as minhas escolhas, de vagas, ou até em cursos profissionais”, disse o candidato, morador das Moreninhas, sobre contato inicial com o Emprega CG.

Do Parque do Lajeado, Alex Chagas, foi outro que pediu uma das senhas da Agência da Funsat. “É um momento que as empresas têm apostado mais no jovem, por isso temos que aproveitar. O exemplo disso, são as vagas sem experiência, as condições de treinamento e também essa presença de contratações nos bairros, em todo lugar. Quem veio nesse compromisso de hoje se deu bem”, falou o estudante, de 19 anos, que recebeu um encaminhamento.

Acompanhado de seu mãe Maria José, Kauan Acunha, foi do Residencial Búzios para o Parque Ayrton Senna, atrás da reservista e de um emprego. “É meu o primeiro trabalho, um passo decisivo para minha vida e hoje estou dando início aqui com oportunidades que podem me fazer ganhar experiência e evoluir profissionalmente. Com essa forcinha da Funsat acredito que logo conseguirei uma oportunidade para minha meta”, pontuou o candidato, de 17 anos, depois de formalizar as suas informações no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Anote aí!!

O próximo Emprega CG está agendado para 8 de julho, próxima terça-feira, no CRAS Tiradentes (Centro de Referência em Assistência Social da região).

Ação itinerante com 200 vagas, para 23 funções diferentes:atendente de cafeteria, operador de caixa, repositor de mercadoria, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, açougueiro. fiscal na prevenção de perdas, auxiliar depósito, conferente de mercadorias, desossador, operador de caixa, auxiliar de limpeza, porteiro, vigia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, vendedor, motorista CNH C/D, auxiliar de cozinha, empacotador, conferente, motorista entregador, atendente de papelaria.

Mais informações sobre o Emprega CG pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841 ou no Instagram da Funsat.