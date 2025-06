Emoção e reconhecimento na Fórmula Truck em Campo Grande

A velocidade tomou conta de Campo Grande com a 5ª etapa da Fórmula Truck, que lotou o Autódromo Orlando Moura e movimentou a economia local. O evento atraiu público de vários estados e países, consolidando a capital como referência no automobilismo sul-americano. Em destaque, o vereador Herculano Borges foi homenageado pela organização da prova pelo apoio constante ao esporte e por sua atuação em prol do desenvolvimento turístico e econômico da cidade.

“É uma honra ver o esporte impulsionando oportunidades para Campo Grande”, afirmou o parlamentar. A etapa, válida também pela Copa Mercosul, teve disputas emocionantes e mostrou a força da união entre poder público e setor privado para promover grandes eventos.

A expectativa agora é manter Campo Grande no calendário oficial da competição nos próximos anos.