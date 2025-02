Eldorado reforça parceria com o PAV para atendimento da receita federal.

A Prefeitura de Eldorado segue investindo na ampliação dos serviços oferecidos à população e reforça a parceria com o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos a serviços essenciais sem a necessidade de deslocamento para outras cidades.

O PAV, localizado no Paço Municipal, está disponível para atender quem precisa resolver pendências relacionadas ao CPF, como regularização, atualização de dados e emissão de segunda via, entre outros serviços da Receita Federal.

Se o seu CPF está com algum problema, basta procurar a sala do PAV no Paço Municipal para receber atendimento e orientações. Essa parceria reforça o compromisso do município em oferecer serviços de qualidade e acessíveis a todos.