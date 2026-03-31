Duas cascavéis são resgatadas em Nova Andradina

PMA atua rapidamente e evita risco à população

Em menos de uma hora, Policiais Militares Ambientais de Nova Andradina capturaram duas serpentes da espécie cascavel em áreas residenciais, garantindo a segurança da população. A primeira ocorrência aconteceu no condomínio de chácaras Jardim Tropical, onde uma cascavel adulta foi encontrada em uma estrada interna, enquanto a segunda surgiu em uma residência rural próxima ao Pesqueiro Campestre.

A cascavel é peçonhenta, possui veneno neurotóxico e pode ser fatal sem atendimento médico rápido, o que aumenta o risco para moradores. A PMA orienta que, ao identificar a presença do réptil, mantenha distância e acione as autoridades para resgate seguro. Ambas as serpentes foram transportadas e soltas em áreas de vegetação nativa, assegurando seu retorno ao habitat natural. A ação reforça a importância do manejo responsável e da proteção da biodiversidade local.