Droga apreendida em carro em Ponta Porã

Um GM Celta carregado com 739 kg de maconha foi apreendido pelo DOF nesta terça-feira (29) na MS-164, próximo ao trevo do Copo Sujo, em Ponta Porã. Os policiais notaram o veículo em alta velocidade e tentaram abordá-lo, mas o motorista abandonou o carro e fugiu a pé, não sendo localizado nas diligências posteriores.

No interior do automóvel, foram apreendidos diversos tabletes de maconha, avaliados em cerca de R$ 1,7 milhão. A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Ninguém foi preso na ação.

A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O DOF mantém um canal para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300, funcionando 24 horas, com garantia de sigilo.