Dr. Victor Rocha articula recursos para saúde e mobilidade em Campo Grande

Encontro com líder da bancada federal reforça compromisso com a população

Parceria com a bancada federal busca recursos para saúde, transporte e melhorias na cidade

O vereador Dr. Victor Rocha se reuniu nesta segunda-feira (02) com o líder da bancada federal de Mato Grosso do Sul, deputado Dagoberto Nogueira, para tratar da destinação de recursos à saúde pública e à mobilidade urbana da Capital. Durante o encontro, Dr. Victor destacou a necessidade de ampliar investimentos na rede municipal de saúde, garantindo mais consultas, exames e cirurgias, além de fortalecer projetos já existentes que beneficiam diretamente a população.

“Meu compromisso é com as pessoas. Quem depende do SUS não pode esperar”, afirmou. A pauta também contemplou demandas de mobilidade urbana, com foco na melhoria da infraestrutura viária, no transporte público e em ações que garantam mais segurança e fluidez no trânsito. A articulação com a bancada federal reforça a postura ativa do mandato, que busca diálogo, responsabilidade e parcerias para assegurar investimentos que impactem a vida dos campo-grandenses.

O encontro evidencia a atenção contínua às prioridades da população e a busca por soluções efetivas para os desafios da Capital.

POLÍTICA

