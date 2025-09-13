Dr. Luiz Ovando lidera encontro histórico de lideranças cristãs em Campo Grande

Deputado federal reuniu Damares Alves, Tereza Cristina, Marcelo Crivella e autoridades em defesa da vida, da família e da liberdade.

Campo Grande foi palco, nesta sexta-feira (12), de um encontro inédito que reuniu fé, política e compromisso com os valores cristãos. O Primeiro Encontro Político de Lideranças Cristãs de Mato Grosso do Sul, organizado pelo deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS), consolidou o estado como referência no diálogo entre espiritualidade e vida pública.

Vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, Ovando reforçou, em seu discurso, que o objetivo do evento era despertar a consciência cristã sobre o papel transformador da política. “A diferença que o cristão faz está no alerta constante que precisamos ter. Somos tentados a olhar apenas para a matéria, mas o apóstolo Paulo nos lembra de priorizar as coisas do espírito. Por isso, reunimos aqui vereadores, deputados, senadores e prefeitos, para afirmar que precisamos investir em conhecimento e preparo, a fim de influenciar positivamente a sociedade e proteger os valores que vêm de Deus”, afirmou.

Entre os destaques da noite esteve a homenagem feita pelo deputado à senadora Tereza Cristina (PP-MS), a quem atribuiu o papel de principal liderança política do estado. “Hoje, o bastão da liderança em Mato Grosso do Sul está nas mãos desta senhora, que exerce isso de forma incontestável. Tereza Cristina tem um jeito tranquilo, focado, aprende caminhos e conquista espaço. E eu estou convicto de que o mundo só vai melhorar quando as mulheres assumirem de verdade a liderança. A senhora, junto com a senadora Damares, tem mostrado isso”, declarou Ovando.