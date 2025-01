Dourados vence Operário por 1 a 0 e divide liderança do Estadual

O Dourados Atlético Clube (DAC) venceu o Operário por 1 a 0 em um jogo disputado na tarde de quarta-feira (29), no estádio Douradão, pela 2ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol. Em uma partida com poucas chances de gol, a equipe local soube aproveitar uma oportunidade no final. Aos 41 minutos da segunda etapa, Junior Prego cabeceou um cruzamento da esquerda e garantiu a vitória para o DAC.

Com o resultado, o Dourados chegou a sete pontos, igualando-se ao líder Pantanal, mas ocupa a segunda posição devido ao saldo de gols inferior (cinco contra seis do rival).