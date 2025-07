Carreta pega fogo após pneu estourar na MS-134

Uma carreta carregada com açúcar foi destruída por um incêndio na manhã desta quarta-feira (2), na rodovia MS-134, em Nova Andradina. O fogo começou após o estouro de um dos pneus dianteiros do veículo, que havia saído de uma usina da região com destino ao porto de Paranaguá/PR.

O motorista perdeu momentaneamente o controle da direção, invadiu a pista contrária, mas conseguiu parar no acostamento. Ao descer, percebeu o início das chamas e tentou apagá-las com ajuda de outros caminhoneiros, sem sucesso.

Os Bombeiros foram acionado e contiveram o incêndio. A cabine ficou completamente destruída, mas, segundo o condutor, a carga de açúcar não foi atingida. Ninguém se feriu.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.