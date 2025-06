Comercial prepara elenco em silêncio para a Série B estadual

A diretoria do Comercial segue trabalhando discretamente na formação do elenco para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense, prevista para o fim de agosto. Segundo o coordenador técnico Matheus Sabatine, a comissão técnica está definida, mas só será anunciada após o arbitral da competição, marcado para 2 de julho.

O clube já tem acerto verbal com dez jogadores experientes, atendendo à exigência de pelo menos 15 atletas acima dos 23 anos no elenco. As outras 20 vagas serão preenchidas por jogadores sub-23, incluindo nomes locais e de fora do estado.

“Estamos em contato diário com o técnico Tiago Batizoco, e todos os nomes passam por avaliação dele”, afirmou Sabatine ao site EsporteMS. Ele destaca que o planejamento será ajustado após a definição do número de equipes participantes.

Os treinos acontecerão no campo do Olho do Furacão, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A expectativa da diretoria é evitar erros do passado e devolver o Comercial à elite do futebol estadual.