Casa Rosa brilha no maior congresso de mastologia do Brasil

A Casa Rosa ganhou destaque no SIM Rio 2025, maior congresso de mastologia do Brasil, ao apresentar seu modelo inovador de atendimento pelo SUS. O médico mastologista e voluntário Dr. Victor Rocha compartilhou o impacto do projeto, que já realizou mais de 10 mil atendimentos gratuitos e diagnosticou 201 casos de câncer de mama com chances reais de cura. O projeto, originado em Campo Grande (MS), foca no diagnóstico precoce e acolhimento humanizado.

Durante o congresso, Dr. Victor defendeu políticas públicas que garantam mamografias anuais a partir dos 40 anos, conforme recomendação médica. Ele também ressaltou a necessidade de replicar unidades como a Casa Rosa em outras regiões para acelerar o diagnóstico e tratamento. O modelo multidisciplinar oferece exames, punções e biópsias no mesmo local, garantindo agilidade e cuidado integral. A Casa Rosa prova que, com vontade política e gestão eficiente, o SUS pode salvar vidas.

A iniciativa foi aplaudida por profissionais de saúde de todo o país, que enxergam nela uma referência para ampliar o combate ao câncer de mama no Brasil.