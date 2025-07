Governo tenta barrar corte do IOF sobre dólar

O governo federal, por meio da AGU, acionou o STF para reverter a decisão do Congresso que derrubou o aumento do IOF na compra de dólar. A AGU argumenta que o Congresso violou princípios constitucionais e que a redução do imposto pode causar perda de R$ 12 bilhões na arrecadação em 2025, afetando o equilíbrio fiscal.

A decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Em meio à incerteza, especialistas recomendam cautela: quem pode, deve antecipar compras de dólar para aproveitar a alíquota menor, mas mantendo a estratégia de compras regulares para minimizar riscos cambiais. A cotação da moeda americana caiu 11,5% neste ano, favorecendo quem deseja investir no exterior.

O cenário ainda é volátil, com tensões entre os Poderes e debate sobre a política fiscal, o que mantém o mercado atento às decisões do STF e ao impacto no câmbio.