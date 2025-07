Festa completa no Cotolengo: 18º Porco no Rolete terá showzaço com Raphael Vital

No próximo domingo, dia 13 de julho, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense será palco de uma das festas mais tradicionais da cidade: o 18º Porco no Rolete, com um delicioso almoço servido a partir das 11h30.

Além da gastronomia, o evento traz um grande atrativo musical: o show imperdível de Raphael Vital, cantor, compositor e instrumentista que vem conquistando o público com sua viola de 10 cordas e seu estilo que mistura música regional, folk e MPB.

Natural de Três Lagoas e radicado em Campo Grande, Raphael Vital é uma das revelações da nova geração. Seu talento já foi reconhecido ao lado de grandes nomes da música como Alzira E, Paulo Simões, Geraldo Espíndola, Delinha, Grupo Acaba, Carlos Colman, Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira.

Em 2024, Raphael deu um passo importante na carreira ao chegar à capital paulista com o apoio de ninguém menos que Renato Teixeira, seu padrinho artístico. O cantor agora integra o casting da gravadora Kuarup, com nove singles lançados, um EP, um DVD e prêmios conquistados em festivais nacionais.

Seu mais recente trabalho, “Voz & Cordas”, é uma fusão da música campestre com a urbana, trazendo letras poéticas embaladas por viola caipira, banjo americano e violão.

O show é viabilizado graças ao apoio do empresário Gelasio Lani, da Ótica Itamaraty, tradicional incentivador de eventos culturais e sociais em Campo Grande.

Porco no Rolete

Os convites antecipados estão sendo vendidos por R$ 50. No dia do evento, o valor será de R$ 60. Crianças de até 6 anos não pagam, e vale destacar que não será servido marmitex.

Além de saborear o porco no rolete e curtir o show de Raphael Vital, o público ainda levará para casa um prato personalizado da festa como recordação.

O evento acontece na sede do Cotolengo, que fica na Rua Jamil Basmage, 996 – Mata do Jacinto.

Informações e reservas pelos telefones: (67) 99693-1080 / 3358-4848.